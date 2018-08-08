BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043734 -0,62 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025065 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047078 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047179 -0,47 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013322 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011308 -0,70 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011127 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011483 -0,67 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011001 -0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041369 -0,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

