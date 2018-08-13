Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon bilim
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046359...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046359 -2,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,051046 -2,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050075 -2,11 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043105 -2,07 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049872 -2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012412 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043742 -3,26 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063252 -2,89 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065111 -2,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051804 -2,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019682 -2,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010680 -5,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011563 -2,91 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011511 -2,91 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011531 -2,88 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011295 -2,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013848 -2,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015065 -2,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020081 -2,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015201 -0,60 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013992 -0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5