BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046359 -2,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,051046 -2,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050075 -2,11 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043105 -2,07 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,049872 -2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012412 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043742 -3,26 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063252 -2,89 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065111 -2,86 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051804 -2,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019682 -2,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010680 -5,26 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011563 -2,91 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011511 -2,91 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011531 -2,88 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011295 -2,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013848 -2,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015065 -2,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020081 -2,53 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015201 -0,60 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013992 -0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)