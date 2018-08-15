BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039785 -5,11 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046717 -4,84 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057340 -4,78 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064045 -4,65 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036062 -4,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011644 -1,79 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034013 -4,72 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038573 -3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054929 -4,26 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073275 -4,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032141 -4,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108395 -3,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049561 -3,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020953 -4,34 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018734 -1,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016254 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014528 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017058 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026837 -5,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016665 -5,44 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028118 -5,42 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026935 -5,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026603 -5,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

