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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025012...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025012 -0,69 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021357 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,040589 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013481 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043619 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,104906 -0,78 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011272 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011082 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011261 -0,71 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010851 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017783 -0,22 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014315 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020302 -0,08 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011285 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010508 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024755 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024967 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015488 -1,42 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015541 -1,38 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025302 -1,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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