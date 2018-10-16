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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075933...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075933 -1,55 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057558 -1,55 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069630 -1,49 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036809 -1,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,056519 -1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029839 -2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034732 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068644 -1,42 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013641 -1,29 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011921 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062593 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100291 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014096 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019231 -1,49 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014105 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016452 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014233 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024476 -0,88 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015187 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024273 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024832 -0,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015253 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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