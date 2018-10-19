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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035146...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035146 -2,42 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062177 -2,23 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059376 -2,21 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033299 -2,13 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057512 -2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011571 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013004 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028151 -4,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033439 -3,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040706 -2,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018029 -2,06 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017173 -1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097184 -2,61 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045395 -2,23 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051404 -2,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060653 -1,80 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066833 -1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018438 -2,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015677 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010264 -0,92 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017396 -0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016292 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023063 -2,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014430 -2,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023259 -2,49 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023631 -2,46 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021692 -2,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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