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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014067 -0,10 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034611 -0,06 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016111 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022655 -0,04 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026503 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012843 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039573 -3,12 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022443 -1,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016629 -1,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017444 -1,82 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082377 -1,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010122 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018153 -1,24 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029454 -0,99 NN Hay. Em. Karma EYF 0,085914 -0,90 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016174 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010115 -0,97 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015399 -0,86 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014239 -0,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020593 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020454 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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