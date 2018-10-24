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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026143...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026143 -1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040398 -1,18 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013762 -1,17 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020271 -1,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013908 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012748 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017109 -1,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050023 -1,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100552 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056616 -1,45 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090187 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012792 -2,55 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011970 -1,96 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012385 -1,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012230 -1,88 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012258 -1,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020285 -1,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014032 -1,45 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015267 -0,86 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010053 -0,61 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016467 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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