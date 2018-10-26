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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035776...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035776 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043703 -0,64 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060041 -0,64 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062934 -0,63 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049062 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033190 -2,54 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024290 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095802 -1,38 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066534 -1,09 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051020 -0,92 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015511 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029625 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015995 -2,87 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018901 -0,65 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015488 -0,41 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016406 -0,35 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,017090 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025333 -0,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022374 -0,36 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023602 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024022 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023827 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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