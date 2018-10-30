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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062144...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062144 -1,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059290 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043185 -1,19 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035352 -1,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049712 -1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012636 -0,95 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011556 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016572 -3,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018687 -3,44 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015936 -3,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024948 -3,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054972 -3,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022528 -2,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017642 -2,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094020 -1,86 NN Hay. Em. Karma EYF 0,083959 -1,60 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009849 -1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014791 -2,65 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009787 -2,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019810 -2,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013709 -2,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018714 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023591 -0,99 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014759 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023788 -0,97 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014848 -0,97 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022159 -0,96

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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