BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034547 -1,51 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032935 -1,23 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054933 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,060390 -1,16 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047774 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011630 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028840 -1,62 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039414 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045018 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029068 -0,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060193 -0,92 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050103 -0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066192 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018265 -1,98 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017408 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023081 -1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022899 -1,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014324 -1,08 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014417 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023475 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

