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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028757 -0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051541 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043194 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024001 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,056635 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013372 -3,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013050 -1,20 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014020 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013189 -0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013292 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016525 -1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014321 -0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014208 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023917 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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