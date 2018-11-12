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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028187...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028187 -0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014718 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048202 -0,51 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016880 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014765 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012963 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023886 -1,95 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017295 -1,21 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016595 -0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049710 -0,88 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017545 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012608 -1,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012761 -1,02 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086936 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012932 -0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012576 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014588 -1,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013789 -1,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019932 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009832 -0,74 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011133 -0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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