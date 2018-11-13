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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042081 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060774 -0,72 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057869 -0,68 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034456 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033611 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012886 -0,59 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011660 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016872 -2,45 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023304 -2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027805 -1,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049731 -1,48 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079860 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092471 -1,44 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022696 -1,13 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086002 -1,07 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009956 -0,96 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017861 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019617 -1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013577 -1,54 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009713 -1,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014482 -0,73 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011093 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022444 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022620 -1,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014038 -1,20 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014135 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023028 -1,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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