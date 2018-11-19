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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056132...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056132 -1,52 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029071 -1,50 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043574 -1,49 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040784 -1,48 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,081949 -1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011608 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028157 -1,19 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039259 -0,76 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032821 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102204 -0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049617 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044620 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028835 -1,02 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064765 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059727 -0,89 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048935 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018074 -1,34 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020085 -0,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017098 -0,33 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016997 -0,32 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014284 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022039 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022210 -1,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013785 -1,17 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013885 -1,15 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022626 -1,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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