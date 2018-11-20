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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079843 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053528 -0,35 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070920 -0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052821 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027918 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012114 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044349 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059530 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089705 -0,28 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013296 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018029 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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