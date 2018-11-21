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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078912 -1,17 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079591 -1,12 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052947 -1,09 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070153 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052260 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012916 -1,16 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011546 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021952 -3,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016894 -3,05 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100373 -2,98 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046931 -2,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075880 -2,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086200 -3,91 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009958 -2,24 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017889 -2,16 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022556 -2,00 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048087 -1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009536 -2,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019521 -2,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013529 -2,52 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014208 -2,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011059 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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