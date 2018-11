BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -0,92 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039984 -0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033524 -0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052614 -0,77 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023251 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011559 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027634 -0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050423 -0,61 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016603 -0,59 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019870 -0,42 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093892 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086984 -1,00 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047906 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058178 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043703 -0,74 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063740 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017932 -0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014248 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009562 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016399 -0,16 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017495 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022275 -0,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022106 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013827 -0,60 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013924 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022693 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)