BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058496 -0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055836 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040569 -0,67 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033115 -0,66 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052612 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031455 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026990 -0,76 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039242 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028212 -0,53 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013824 -0,40 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011610 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057940 -0,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047655 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016966 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016373 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017764 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014583 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010736 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020506 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023313 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022004 -0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013661 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021841 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

