BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,041817 -0,98 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039165 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077001 -0,86 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053979 -0,84 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,078864 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011537 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013045 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019189 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030148 -0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081551 -0,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025552 -0,57 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016828 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057484 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022789 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018138 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043479 -0,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047481 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017725 -0,22 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014117 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016346 -0,16 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015801 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010730 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,013609 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021758 -0,38 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013709 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021923 -0,37 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020431 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)