BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029157 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,046174 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049650 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058038 -0,09 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034879 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039468 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,017895 -0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013250 -0,12 Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,015026 -0,11 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013760 -0,11 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012819 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021815 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021652 -0,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013543 -0,48 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013643 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022240 -0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

