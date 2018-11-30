Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Cemevi Trabzon iz CHP
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17


İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031474 -0,83 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035067 -0,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051899 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011529 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027334 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009988 -1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043355 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028040 -0,47 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063204 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012602 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017525 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017493 -0,45 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011668 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016338 -0,27 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014130 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020200 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021669 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022630 -0,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021509 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022262 -0,66


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1