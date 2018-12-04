BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017286 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013137 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024049 -1,45 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017752 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050320 -0,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040156 -0,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025886 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011613 -0,72 NN Hay. Em. Karma EYF 0,089611 -0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021824 -0,28 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010239 -0,21 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013421 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014546 -0,02 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014570 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

