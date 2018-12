BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029047 -0,54 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022217 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053582 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049620 -0,35 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056263 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017378 -0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030269 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019303 -0,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040237 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044466 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,087893 -0,86 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013162 -0,67 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014106 -0,63 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012754 -0,61 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013044 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)