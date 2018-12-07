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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055840...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055840 -0,41 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,081588 -0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080556 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079847 -0,40 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053593 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013064 -0,34 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011692 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027841 -1,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032519 -1,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017108 -1,55 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047134 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100811 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088529 -1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043864 -1,10 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048453 -1,06 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064011 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022793 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013977 -1,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020179 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009716 -1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014825 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011290 -0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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