BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028734 -0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015062 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049361 -0,49 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,052676 -0,48 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017303 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011644 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027546 -1,06 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032516 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043450 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013375 -0,94 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012903 -0,91 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013085 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012859 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018134 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014740 -0,57 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014193 -0,04 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017847 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022604 -0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022427 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023202 -0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014027 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023033 -0,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)