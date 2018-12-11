BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033515 -0,57 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048054 -0,55 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053322 -0,54 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032417 -0,54 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043083 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011554 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013046 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026777 -2,79 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031801 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018964 -1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080254 -1,45 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017066 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087822 -1,95 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047877 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058438 -1,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063170 -1,25 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017986 -1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014508 -1,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009586 -1,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013897 -0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020063 -0,96 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018008 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023081 -0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013954 -0,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022311 -0,52 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014055 -0,52 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022914 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

