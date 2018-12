BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028247 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048840 -0,66 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014977 -0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021881 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052855 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012924 -0,82 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011617 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023142 -2,93 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049109 -2,88 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016558 -2,59 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016251 -2,56 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055083 -2,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,085837 -1,45 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009824 -1,41 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012423 -1,24 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029053 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017747 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013433 -3,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019391 -3,02 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014080 -2,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009396 -1,64 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011074 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)