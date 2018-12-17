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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056965...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056965 -0,31 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059722 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041408 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032385 -0,23 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028153 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012971 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049216 -1,82 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040405 -1,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016236 -1,47 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046238 -1,29 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087349 -1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089245 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017595 -0,78 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016308 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013713 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022733 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013952 -2,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019219 -2,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 -2,02 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009320 -1,68 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011057 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014129 -0,36 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014230 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023201 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022775 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023373 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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