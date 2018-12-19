BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017312 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033977 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032962 -0,26 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054733 -0,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044248 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031862 -1,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040296 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027445 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088113 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063718 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011490 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043209 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028990 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018300 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017001 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

