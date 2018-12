BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017346 -0,04 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,053151 -0,03 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019727 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013028 -0,19 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011633 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021708 -0,90 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090147 -0,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100194 -0,81 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092710 -0,79 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019625 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084649 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012468 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020809 -0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047247 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022225 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009273 -1,02 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013928 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013359 -0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019267 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011051 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)