BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044517 -0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033679 -0,37 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032892 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058992 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033319 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030411 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028853 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058562 -0,24 MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,021258 -0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062066 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,010746 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018158 -0,37 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015682 -0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013899 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016537 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019234 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023530 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014222 -0,35 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014324 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022747 -0,35 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023358 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

