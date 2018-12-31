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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082827...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082827 -0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055048 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082231 -0,46 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041740 -0,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054464 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011589 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013057 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048195 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017006 -0,82 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021578 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018816 -0,70 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046166 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020749 -0,47 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028870 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017859 -0,27 Ziraat Hayat ve Em. Stand. EYF 0,015588 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022305 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018090 -0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013809 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009236 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016522 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011003 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022947 -0,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014235 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023553 -0,16 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014338 -0,16 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022672 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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