BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015421 -0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055615 -0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022619 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024784 -0,04 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,046768 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012987 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016484 -3,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016082 -2,86 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020872 -2,76 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062100 -2,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090675 -2,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020466 -2,17 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009802 -2,02 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086565 -1,88 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017664 -1,57 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029273 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019063 -1,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013684 -1,84 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013231 -1,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009136 -1,69 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010966 -0,87

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)