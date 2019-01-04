Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya Bursa Aygül Çiçek
Yeni desteği bekliyorlar
Yeni desteği bekliyorlar
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029503...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029503 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054262 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015377 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015367 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050309 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012874 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016089 -2,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022536 -1,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047797 -1,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039654 -1,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015777 -1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,085377 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020196 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017460 -1,15 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016172 -1,14 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009696 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018738 -1,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013007 -1,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013463 -1,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009034 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010890 -0,69


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1