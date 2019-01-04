BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029503 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054262 -0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015377 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015367 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050309 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012874 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016089 -2,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,022536 -1,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,047797 -1,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039654 -1,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015777 -1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,085377 -1,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020196 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017460 -1,15 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016172 -1,14 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009696 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018738 -1,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013007 -1,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013463 -1,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009034 -1,12 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010890 -0,69





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