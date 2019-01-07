BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034474 -0,72 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033646 -0,59 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048245 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084022 -0,52 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056244 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032530 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029495 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088036 -0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064101 -0,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048592 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,017748 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018660 -0,86 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018225 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023318 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023877 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024507 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023690 -0,56 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014914 -0,55

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

