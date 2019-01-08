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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045078...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045078 -0,88 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055207 -0,79 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059870 -0,77 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042413 -0,77 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037180 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011713 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028261 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029437 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044133 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015792 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,021933 -0,02 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012905 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018495 -0,88 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018179 -0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016627 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015272 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014662 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024265 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023642 -0,98 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023089 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023459 -0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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