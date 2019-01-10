BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056604 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016306 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,087278 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011599 -0,28 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,055722 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016681 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013222 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

