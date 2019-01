BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033951 -0,52 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062051 -0,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050028 -0,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058870 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084095 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011835 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029421 -0,59 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063304 -0,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019574 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065562 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055417 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061942 -0,98 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050218 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091154 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065746 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013163 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018851 -0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016803 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017180 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025092 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024810 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024173 -0,09 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015099 -0,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023608 -0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)