BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045109 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,061885 -0,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042486 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067458 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083525 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011805 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029130 -0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034179 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029727 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044999 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065497 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090898 -0,28 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050080 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018727 -0,66 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009487 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018282 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016786 -0,10 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020495 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014857 -0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024592 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023962 -0,87 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014968 -0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023404 -0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

