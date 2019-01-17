Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058219...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
banner17

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058219 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034457 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061176 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042355 -0,72 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048260 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034044 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029088 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011487 -1,13 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029681 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044990 -0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065461 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013877 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018624 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022152 -0,79 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 -0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023226 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023779 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024410 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BES'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren FonlarFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1