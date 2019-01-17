BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058219 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034457 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061176 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042355 -0,72 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048260 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034044 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029088 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011487 -1,13 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029681 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044990 -0,23 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065461 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013877 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018624 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022152 -0,79 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 -0,76 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023226 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023779 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024410 -0,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

