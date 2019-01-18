BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -0,85 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042198 -0,79 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057771 -0,77 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060709 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042039 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011864 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033810 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028980 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091521 -0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050416 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062281 -0,74 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065009 -0,69 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029520 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023338 -0,51 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022041 -0,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014674 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023662 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024290 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

