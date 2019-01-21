BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034150 -0,04 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047946 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011399 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018457 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022966 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023513 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024139 -0,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014583 -0,62 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023195 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

