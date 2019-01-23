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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042161 -0,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057924 -0,14 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024543 -0,14 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056218 -0,14 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084683 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028777 -1,17 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034082 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044897 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011378 -0,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065579 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062981 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011924 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010500 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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