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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033277...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033277 -0,54 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033946 -0,49 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047777 -0,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049322 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037077 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011951 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033694 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020616 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050687 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091971 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011318 -0,53 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065267 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062726 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018408 -0,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018400 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023024 -0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014469 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023953 -0,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023803 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023663 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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