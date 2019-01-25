BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033708 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041837 -0,57 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047512 -0,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057483 -0,53 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060407 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028835 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011240 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062461 -0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065033 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091759 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029500 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018305 -0,56 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018371 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023700 -1,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014317 -1,05 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014436 -1,04 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023559 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023099 -1,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

