BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060203 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057300 -0,32 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033613 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041729 -0,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033102 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053543 -0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088514 -0,12 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019260 -0,06 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018305 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026832 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017351 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017169 -0,02 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096455 -0,02 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010799 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018284 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017061 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024431 -0,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021520 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

