BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030859 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056172 -0,05 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025275 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023726 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051955 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011214 -1,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014089 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,028530 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012711 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012044 -0,02



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