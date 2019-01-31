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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847...

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033847 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060701 -0,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042080 -0,86 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057817 -0,86 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033258 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012060 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028489 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033944 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027193 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029582 -0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065414 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062785 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092858 -0,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051317 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018332 -0,99 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017043 -0,54 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018446 -0,09 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021033 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011088 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014803 -0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014682 -0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024307 -0,59 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024148 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023116 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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