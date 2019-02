BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060240 -0,44 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033411 -0,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057405 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041785 -0,40 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030144 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013900 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012028 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055560 -1,34 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024509 -1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060644 -1,26 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089396 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021081 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023310 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012631 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019683 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024224 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062936 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020865 -1,38 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015026 -1,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014510 -1,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010177 -1,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011665 -0,70

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)